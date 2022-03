Lavoratori Trasporto Pubblico. Di Fenza (Moderati): “Chiediamo di implementare il fondo nazionale e riaprire trattative sindacali”

“Abbiamo approvato quest’oggi in Consiglio Regionale un ordine del giorno che impegna la Giunta Regionale a chiedere al governo di implementare il fondo nazionale e riaprire le trattative sindacali, ora bloccate, per il rinnovo del CCNL dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Le retribuzioni non sono più in linea con le esigenze del comparto ed è essenziale rinnovare il contratto di lavoratori che assicurano un diritto costituzionalmente previsto per le nostre comunità. Sbloccare le trattative è una necessità, è il momento di concedere il giusto e dovuto riconoscimento della propria professionalità attraverso l’adeguamento dello stipendio ai lavoratori del TPL”.

Così il Consigliere regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza, componente della Commissione Trasporti, sulla necessità del rinnovo del contratto di lavoro del settore del Trasporto pubblico locale.