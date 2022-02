Marano, il Comune in crisi finanziaria sta per tagliare il lavoro a pochi operai. Ci sarebbe invece tanto da recuperare da altri settori

280 Visite

Il Comune è in dissesto finanziario da tre anni e a pagarne dazio, tra i pochi, forse gli unici, saranno i cinque operatori del verde pubblico che da oltre 20 anni – con vari passaggi di cantiere – lavorano per il Comune. La loro sorte sembra segnata: i dipendenti, da quanto si apprende, avrebbero ricevuto conferme sul fatto che i commissari alla guida del municipio non vogliono rinnovare il servizio, che all’ente costa (ogni anno) poco meno di 200 mila euro o giù di lì. Per fare cassa il Comune avrebbe tante possibilità: alienare beni, tantissimi, farsi pagare i fitti per il Pip (300 mila euro l’anno) e tanto altro. Ma si preferisce adottare la misura più semplice, ovvero ai danni di quattro operai.













