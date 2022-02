Tram leggero, sindaci e commissari scrivono a Manfredi. L’atto sottoscritto anche dai Comuni di Villaricca e Marano

141 Visite

Illustrissimo Sindaco,

con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla Città Metropolitana

di Napoli, l’insieme dei comuni che rappresentiamo hanno una opportunità eccezionale che

consentirebbe finalmente di rivitalizzare un’area da troppo tempo avvolta dal degrado e dal

sottosviluppo.

Nel corso delle precedenti settimane si sono tenuti diversi incontri tra primi cittadini e

commissioni straordinarie per presentare una proposta progettuale che tenesse conto delle esigenze di ogni singolo territorio facente parte delle zone omogenee istituite dalla Città Metropolitana di Napoli, a valere sui fondi del PNRR.

Da questi incontri è emersa la volontà e l’esigenza di candidare un progetto di realizzazione di una linea ferrata che congiunga i Comuni dell’Area Nord di Napoli, da un lato, con la Circumflegrea di Licola e, dall’altro, con la Linea metropolitana di Chiaiano.

Sin da subito è sembrata la scelta più agevolmente attuabile tenuto conto che il cd. piano

del “Tram leggero” risulterebbe essere già al vaglio della commissione della Città Metropolitana, come confermato dal dirigente dell’Area trasporti.

Abbiamo deciso, pertanto, di sostenere tale proposta proprio per la circostanza che trattasi

di iter già avviato e, quindi, compatibile con i tempi stringenti richiesti dall’attuazione del PNRR, nonché dall’opportunità che tale opera, se realizzata, potrà garantire ai comuni che rappresentiamo di fruire di servizi indispensabili, quali i trasporti, di cui oggi ne sono privi.

Allo stato attuale, come noto, i comuni dell’Area nord di Napoli non sono tra essi tutti

collegati dal servizio di trasporto pubblico locale, né tantomeno tra questi ed il capoluogo, nonostante rappresentino un bacino complessivo di circa 300.000 abitanti.

Ciò si rende ancor più indispensabile se si tiene conto della necessità di rivendicare ed affermare il diritto alla mobilità ad essi, fino ad oggi, negato.

Questa è senza dubbio un’occasione unica per dare impulso ai nostri territori mediante la

presentazione e la candidatura di un progetto di mobilità sostenibile, innovativo, moderno e

all’avanguardia.

Ne gioverebbe tutta la nostra popolazione, specie gli studenti, gli anziani, i lavoratori che

da sempre sono costretti ad utilizzare mezzi propri e, spesso, lasciando penalizzati coloro che non ne dispongono per raggiungere anche ospedali, centri di servizi, scuole, università ecc. Un’ingiustizia sociale cui possiamo porre rimedio in questo momento storico attraverso tale progetto.

Siamo fermamente convinti della fattibilità di questo progetto per tutte le suesposte

considerazioni e per tali ragioni sottoponiamo la presente alla Sua cortese attenzione, certi della Sua sensibilità alle croniche difficoltà in cui versano i comuni metropolitani dell’Area Nord di Napoli. Nel ringraziarLa anticipatamente, Le rinnoviamo la nostra stima e restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro.

La Commissione Straordinaria di Villaricca

(Scialla – Giaccari – D’Ovidio)

La Commissione Straordinaria di Marano di Napoli

(Antonetti – Garramone – Basilicata)

Il Sindaco di Calvizzano

Dott. Giacomo Pirozzi

Il Sindaco di Giugliano in Campania

Dott. Nicola Pirozzi

Il Sindaco di Mugnano di Napoli

Dott. Luigi Sarnataro

Il Sindaco di Qualiano

Dott. Raffaele De Leonardis













