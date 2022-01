Quirinale, si aprono le danze. La Meloni punta su Nordio, Draghi incontra Salvini

261 Visite

ORE 14.29 M5S, indicazione scheda bianca. Anche ai grandi elettori del M5S è arrivato un sms con l’indicazione di votare scheda bianca.

ORE 14.25 Incontro tra Mario Draghi e Matteo Salvini – Il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto apprende l’ANSA, ha incontrato stamattina il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sul faccia a faccia, rispondono: «No comment».

Giorgia Meloni punta sul candidato di bandiera: Carlo Nordio, magistrato.

La questione del quorum. Oggi il quorum dei 2/3 per far scattare l’elezione del presidente della Repubblica è di 673 voti. Il numero tiene conto della morte del deputato Vincenzo Fasano. Il successore di Fasano nel seggio a Montecitorio verrà proclamato entro domani: dopo il passaggio in Giunta per le elezioni la proclamazione avverrà in una brevissima seduta ad hoc dell’Aula della Camera. A Fasano dovrebbe subentrare nel seggio a Montecitorio Maria Rosa (detta Rossella) Sessa, prima dei non eletti alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia alle elezioni del 2018 e considerata vicina a Mara Carfagna.

ORE 14.15 – Vertice della Lega: presenti, tra gli altri, il segretario Matteo Salvini e i capigruppo. Ai 212 grandi elettori del Carroccio sarebbe arrivata via sms l’indicazione di votare oggi scheda bianca.

ORE 13.58 – M5S tra Conte e Di Maio. «Sul Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famiglie e imprese che hanno urgenze impellenti: l’azione del Governo non si può fermare. Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, economica. C’è ancora molto da fare». Così in un tweet il leader M5s Giuseppe Conte che ha lasciato Montecitorio dove dovrebbe comunque tornare per seguire l’andamento delle votazione dagli uffici del gruppo. Mentre Giuseppe Conte parla alle telecamere e pubblica questo tweet si sparge la voce che il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S Luigi Di Maio avrebbe radunato i grandi elettori che fanno riferimento a lui: sarebbero una sessantina. La notizia è stata smentita dal portavoce di Di Maio.













