GIUGLIANO E QUALIANO. IL MARCONI INCONTRA… GLI AUTORI!

345 Visite

Inizierà Giovedì 26 gennaio on line, il ciclo di incontri con l’autore che l’Istituto

Superiore Gugliemo Marconi di Giugliano promuoverà, in totale sicurezza, nel corso

dell’intero anno scolastico, nelle sedi di Giugliano e Qualiano.

La Preside Giovanna Mugione: “In un momento storico come quello che stiamo

vivendo è importante non isolare i ragazzi, ma continuare ad offrire loro ogni

strumento possibile per la loro formazione e crescita. Crescita che si attua

soprattutto grazie al confronto con il mondo esterno e con l’altro. L’incontro con

l’autore resta per il Marconi uno strumento fondamentale attraverso il quale gli

alunni si sentono, grazie agli scambi con gli scrittori, parte attiva di un processo

dal quale far nascere non solo lettori, ma pensatori critici e consapevoli.”

Ad aprire il ciclo di incontri saranno, per la sede di Qualiano, l’autrice

Iolanda Stella Corradino, che, in occasione della giornata della memoria,

presenterà il suo libro: ”Identità provvisoria”, la vera storia di un cittadino di

Qualiano, Giovanni Napolano, deportato dai nazisti e sopravvissuto al campo

di lavoro. L’incontro sarà arricchito dalla presenza e dalla preziosa

testimonianza del figlio di Giovanni, Salvatore Napolano.

Per la sede di Giugliano, gli studenti incontreranno il Prof. Nicola Terzo, che

leggerà e commenterà insieme ai ragazzi alcune pagine del suo ultimo libro:

“Un Dj di altri mondi”. Una storia speciale, il cui protagonista porterà la

conoscenza della musica in altri mondi con un messaggio specifico: ci si

può far sempre apprezzare in ogni dove attraverso la cultura del lavoro.

Il Reading Circle organizzato dall’istituto Marconi continuerà con una serie

di incontri, durante i quali verranno affrontate tematiche di grande attualità e

di valore civile-morale che accompagneranno gli studenti fino alla fine

dell’anno scolastico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS