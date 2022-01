Napoli, monnezza ovunque. Napoli Capitale: “DE MARCO SI DIMETTA, ASIA UN FALLIMENTO TOTALE

176 Visite

La fotografia che ci arriva è quella di una Scampia sommersa di rifiuti, colpa di una differenziata che è ai margini. Guardando i dati Napoli si attesta fanalino di coda con il suo solo 34,45% (dato 2020) di differenziata, per avere un paragone del disastro ASIA, basta guardare i dati come quello di Salerno 59,76% (anno 2020) o Milano dove la differenziata è al 58,8%.

La Campania, con 416 euro ogni anno è la regione dove i cittadini pagano di più in tasse sui rifiuti con un aggravio di spesa esagerato sulla spalla delle famiglie. Come Napoli Capitale – Popolo della Famiglia visti i fatti chiediamo le dimissioni immediate della Presidente De Marco responsabile in solido di questo disastro – questa la dichiarazione di Massimiliano Esposito Coordinatore Regionale Popolo della Famiglia.

Siamo di fronte all’ennesima emergenza rifiuti, che mette a dura prova la pazienza di cittadini napoletani, ormai ridotti allo stremo, esasperati nel vedere caterve ed ammassi di spazzatura che invadono la città – aggiunge il Presidente di Napoli Capitale Enzo Rivellini.

Faremo arrivare quanto prima le nostre rimostranze anche in consiglio comunale- conclude la Consigliera Comunale di Napoli Capitale – Popolo della Famiglia Bianca D’Angelo – avvierò un esposto al Sindaco Manfredi, perché la città di Napoli non può esser succube dell’ inefficiente lavoro di una partecipata che costa fior di milioni di euro ai contribuenti e alle disastrate casse del Comune ed il

Sindaco questo lo sa benissimo.

