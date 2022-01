Galleria Umberto I, video-denuncia di Nappi (Lega): «Per sottrarla al degrado indire un grande concorso di idee»

152 Visite

«La Galleria Umberto I è uno dei luoghi simbolo di Napoli. È nata, nella seconda metà dell’Ottocento nell’ambito della legge di risanamento e con lo spirito di assecondare la dimensione internazionale della nostra città. La sua è una storia fatta di bellezza e cultura che negli ultimi anni, però, è stata soppiantata dall’indifferenza delle Istituzioni e dal degrado. Ma non tutto è perduto. Per sottrarla al degrado, si propone anche di ingabbiarla con dei cancelli, di chiuderla, noi siamo, invece, per aprirla al mondo, attraverso l’organizzazione di un concorso internazionale di idee per attrarre investitori e grandi marchi, al fine di far rinascere la Galleria e farla tornare ad essere punto di riferimento di una capitale europea, nella dimensione che da sempre spetta a Napoli». È quanto sottolinea Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, in un video pubblicato sui propri canali social.













