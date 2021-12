Covid Campania, oggi 3 deceduti e 14458 positivi: record dall’inizio della pandemia

246 Visite

Sono 14.458 i nuovi positivi in Campania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in apertura della sua diretta Facebook. «Registriamo oggi in Campania 14.458 positivi. Il dato importante è che, di questi, 12.100 sono asintomatici», ha spiegato De Luca. Il dato dei nuovi positivi rappresenta un record assoluto per la Campania dall’inizio della pandemia ed è il quarto giorno consecutivo che in Campania si registra il «record» di positivi in un solo giorno.

IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 14.587 Test: 146.881

Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 48 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 675 (**) Posti letto Covid e Offerta privata













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS