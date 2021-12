Oltre 490 mila euro per bosco a Casacelle, Micillo (M5S): “Un bel regalo di Natale per il nostro territorio”

29 Visite

“Apprendo del finanziamento di oltre 490mila euro giunto a Giugliano per il progetto di Forestazione urbana ‘Nuove aree a bosco urbano in località Casacelle’. Una notizia più bella non poteva capitare in un periodo diverso da quello natalizio. Si tratta di un vero e proprio regalo per l’ambiente e per la nostra Giugliano. Un ulteriore simbolo di rinascita in una zona della città da sempre bersagliata dall’abbandono illegale dei rifiuti”.

Così il deputato del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo ha commentato la notizia del finanziamento

“Sono fiero del risultato ottenuto grazie all’impegno dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Giugliano in Campania che hanno seguito tutto l’iter fino all’assegnazione dei fondi”. Così Ha concluso il deputato M5S Micillo













