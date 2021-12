Boscoreale, colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di un bar

116 Visite

A Boscoreale, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono intervenuti a via trivio Marchesa 86. Ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la serranda di un bar. 4 i fori sulla saracinesca e 4 i bossoli rivenuti e sequestrati in strada dai Carabinieri. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma che hanno acquisito i sistemi di videosorveglianza presenti in zona.













