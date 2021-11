Giugliano, il primo ko in campionato arriva sul campo dell’Atletico Uri

77 Visite

E’ l’Atletico Uri la prima squadra a battere il Giugliano in questo campionato. Una sconfitta di misura 81-0), un ko che brucia e non poco. I sardi si impongono con una rete di Scanu. Il numero 10 dei padroni di casa trasforma nella ripresa, al 67′, un calcio di rigore decretato dal signor Fantozzi. Per il Giugliano di Giovanni Ferraro è la prima sconfitta in campionato e arriva all’undicesima giornata. Già nell’ultimo turno, nella gara con l’Aprilia, era apparso chiaro a tutti che la squadra non fosse al top della forma e che alcune scelte tattiche di Ferraro fossero quanto meno discutibili.













