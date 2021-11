Marano, favorirono la latitanza del boss Orlando. “Russo cambiava auto tre volte prima di giungere nel covo”

513 Visite

Favorirono la latitanza del boss Antonio Orlando, alias Mazzolino, proseguono le udienze presso il tribunale Napoli nord, dove è incardinato il processo che vede imputati, tra gli altri, Sabatino Russo e Luigi Esposito, meglio noto come “Celeste”.

Nel corso dell’ultima udienza i carabinieri del nucleo investigativo, che si occuparono della cattura di Orlando, arrestato due anni fa in un appartamento di Mugnano, hanno riferito che Sabatino Russo si recava generalmente dall’Orlando dopo aver effettuato tre cambi auto prima. Il covo era ubicato a Mugnano. L’uomo, detenuto assieme ad Esposito e Carmine Carputo anche per altre tipologie di reato, si sarebbe (nel giorno precedente alla cattura del boss) fermato anche in un caseificio dell’hinterland di Napoli. Gli involucri dei latticini portati ad Orlando furono poi trovati nel corso del blitz eseguito dai militari di Castello di Cisterna.

A favorire la lunga latitanza di “Mazzolino”, secondo i pm della Dda di Napoli, furono anche altri personaggi che, a vario titolo, avrebbero messo a disposizione del boss documenti falsi, auto e un abbonamento a Sky.













