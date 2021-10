293 Visite

Vomero, via Domenico Fontana 150. Questa mattina, per cause in corso di accertamento, è divampato un incendio in un appartamento al quinto piano. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Trovata morta all’interno Vivas Assunta, classe 1938. Sul posto il magistrato di turno della Procura partenopea e i carabinieri della compagnia Vomero per le indagini ed i rilievi di rito.













