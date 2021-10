Per Letta, segretario dem, sconfitte su tutti i fronti: dallo Ius soli al Ddl Zan

95 Visite

Ius soli, ddl Zan, voto ai 16enni, patrimoniale, salvataggio Msp: cinque su cinque. Un filotto di sconfitte. Tutte le proposte del leader dem sono state bocciate: «zero tituli». Anzi no. Letta mette a segno il gol della bandiera sul campo di Siena, con la vittoria alle suppletive. In pratica una partita amichevole, quella in terra senese, tra desistenze renziane e promesse di salvataggio per il Montepaschi, che però consente all’ex premier di assicurarsi la poltrona in Parlamento nell’ultimo scorso di legislatura. Stipendio garantito.

Con l’affossamento della legge sull’omotransfobia in Senato la «manita» è centrata. Letta, da quando ha assunto la guida del Pd, ha fissato cinque obiettivi: cinque battaglie da portare avanti. Primo punto: Ius soli. Il 24 maggio scorso il leader del Pd era convinto: «È una battaglia che faremo. Io ci sono e tutta la mia comunità c’è. In questa legislatura ci proviamo». Missione fallita. E così via, sul voto ai 16enni e sulle promesse di salvataggio di Mps. Ma la sconfitta più umiliante arriva dopo la proposta (di Letta) di introdurre una tassa (una patrimoniale) dell’1% sui grandi patrimoni per finanziare una dote da destinare ai giovani. Idea bocciata direttamente dal premier Mario Draghi: «Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli». Ma Letta non si dà per vinto e insiste con l’approvazione del Ddl Zan. Va allo scontro in Senato. L’esito è una Caporetto per il Pd. Testo bocciato. Per Letta ora inizia l’analisi post gara.













