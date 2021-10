Casoria e Pianura, denunce e arresti

152 Visite

Casoria: un uomo denunciato per ricettazione.

Mercoledì scorso una persona ha segnalato al Commissariato Vicaria-Mercato di aver riconosciuto, su un noto sito di compravendita on-line, un annuncio di vendita di un gommone identico a quello di una sua parente che, nell’agosto del 2018, era stato venduto ad una persona che l’aveva pagato con un assegno falso.

Ieri mattina i poliziotti sono risaliti all’uomo che aveva posto in vendita il natante e, dopo averlo contattato fingendosi interessati all’acquisto, hanno fissato un incontro presso un rimessaggio a Casoria per quella stessa mattina.

Gli operatori, insieme a personale del Commissariato Ponticelli, sono giunti sul luogo dell’appuntamento dove hanno individuato e bloccato il “venditore” ed hanno rinvenuto ,

all’interno del deposito,

un gommone che, dalla documentazione in possesso dell’uomo, è risultato quello venduto nel 2018.

V.M., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione mentre l’imbarcazione è stata restituita alla proprietaria.

Pianura: eseguito un ordine di carcerazione.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura sono intervenuti in via Primo Levi dove hanno arrestato Giorgio Oscar Mattino, 38enne napoletano, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 11 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione e ad una multa di 1500 euro per omissione atti d’ufficio e furto aggravato commessi tra il 2010 e il 2017 ad Avellino e a Pozzuoli.













