Marano e Calvizzano: ecco chi è l’autore dei furti in chiesa e nelle abitazioni dei parroci. Carte di credito, un orologio, contanti e una maglia del Napoli

861 Visite

Si chiama Ferdinando Piro il ladro che lo scorso 13 settembre era riuscito ad entrare e portare via dall’abitazione di don Ciro Tufo, parroco di Calvizzano, la carta di credito del prelato con la quale aveva poi effettuato sette operazioni, per un importo di 125 euro, la carta bancomat, un orologio, la maglia sociale del Napoli calcio, mentre dall’abitazione di don Francesco Maria Cerqua contante per un importo di 1500 euro. Il ladro, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, era riuscito ad entrare approfittando del guasto al cancello della canonica della chiesa San Giacomo di Calvizzano. Lo stesso malvivente, arrestato ieri dai carabinieri, era riuscito, nel mese precedente, ovvero ad agosto, a rubare una catenina e 1200 euro dalla chiesa di San Rocco, a Marano, mentre il parroco, don Rino Capasso, celebrava messa. I soldi e la catenina di San Rocco erano nell’ufficio del sacerdote. In quell’occasione Piro, con l’aiuto di un elettricista, era riuscito a disattivare il sistema di videosorveglianza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS