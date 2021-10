Ufo triangolare in Campania, avvistato nelle vicinanze del Vesuvio

132 Visite

Aumentano le segnalazioni dell’ufo triangolare in Campania. L’ufo luminoso, che è stato notato il 4 ottobre a Cesa, “sta letteralmente imperversando, è stato avvistato da diversi testimoni, spesso nelle vicinanze del Vesuvio” si legge in una nota del Centro Ufologico Mediterraneo.

“Naturalmente si sta cercando di capire se è lo stesso ufo che il 4 ottobre ha sorvolato i cieli di diverse località campane. Si tratta, dunque, di un ufo triangolare, molto luminoso, che è stato osservato da molti paesi della Campania, la maggior parte dei quali, situati nei pressi o comunque non lontano dal Vesuvio, che si conferma una zona calda dal punto di vista ufologico. Da Cesa e Mondragone, a Nocera Superiore, Agerola, Sapri, Castellammare di Stabia, Casoria, Napoli. Avvistamenti ufo sono stati anche segnalati a Roma, Pescara, Catania, Capua ed altre località ancora. L’ondata di avvistamenti in Campania, perché di tale fenomeno si tratta, è esplosa con un avvistamento tra Acerra e Pomigliano, dell’agosto del 2021. Tante segnalazioni sono pervenute al C.UFO.M., molte ancora da pubblicare. Poi, è accaduto che, il 4 ottobre 2021, a Cesa, in provincia di Caserta due persone, mentre erano al telescopio, hanno osservato un misterioso ufo triangolare, che, solo dopo due minuti, è transitato, alla stessa quota e con le stesse coordinate, su Nocera Superiore e prima ancora, probabilmente, a Mondragone”.

Nel frattempo le indagini ed analisi degli ufo files, procedono a ritmo serrato e al più presto saranno resi noti dati numerici e maggiori particolari. “Si sta cercando di venire a capo del mistero” ha dichiarato ai media e in un’intervista ad una nota emittente campana, il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo Angelo Carannante. “La situazione è in piena evoluzione, il mistero degli ufo campani resiste”.













