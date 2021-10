Napoli si prepara al Natale: un delfino sul luongomare e pinguini in piazza dei Martiri

70 Visite

Un albero di 20 metri in piazza Plebiscito. Un babbo Natale alto 10, metri in piazza Municipio, la carrozza di Cenerentola e una principessa di Disney in Galleria Umberto. Un mega angelo con le ali aperte e angeli dorati suonatori di tromba davanti al Duomo. È ancora, delfini e vele in via Partenope, pupazzi di neve e pinguini in piazza dei Martiri.

Il Presidente Fiola, nel corso della conferenza stampa, ha annunciato: “Illuminiamo Napoli, per un Natale che sia un segno di ripartenza e rinascita dopo quasi due anni di buio dell’economia e della socialità. Abbiamo approvato un progetto per illuminare quasi 140 chilometri di strade e 36 piazze di Napoli e dalla prima settimana di novembre saremo pronti ad accendere le luci. Siamo in linea con le grandi capitali europee che fanno brillare le luminarie natalizie da novembre fino a dopo l’Epifania”.













