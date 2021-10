Napoli, addio a Mister Anthony: muore di Covid la ‘la calcolatrice umana’

95 Visite

Lutto a Napoli per la scomparsa di Mister Anthony, il talent napoletano fenomeno di conteggi e numeri. L’uomo, si era ammalato di Covid e in una settimana, il virus, ha avuto la meglio su di lui e lo ha stroncato. Abitava in Piazza Dante, dove è ricordato con affetto, soprattutto da Giuseppe Graziani, gestore dell’omonimo bistrot, che ha così dichiarato:

“Un gigante buono, un po’ simbolo del ristorante che tra conteggi veloci, un fischio, un sorriso per tutti, è diventato per i clienti più affezionati Mister Anthony, ‘la calcolatrice umana’. Piazza Dante, è stata la sua casa e ha lasciato un gran vuoto nel suo tavolo preferito e nel cuore di tutti noi”.













