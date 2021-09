Trasporto pubblico a Marano, terminato l’incontro al Comune: i Commissari scriveranno alla Regione

81 Visite

Si è concluso poco fa l’incontro al Comune coi Comissarsi sulla questione Inibus. Durante l’incontro i Comissarsi hanno ribadito che il contratto con Inibus era già scaduto il 27 settembre. “Dovrebbe farsi un bando di gara per affidare il servizio ai privati e il costo non è sostenibile”, così hanno spiegato ai cittadini. I Comissarsi hanno poi concluso dicendo che scriveranno una lettera alla Regione per chiedere che venga ampliato il trasporto pubblico nella zona periferica di Marano, ovvero le Linee Anm e Ctp. Tuttavia, sale la rabbia delle mamme degli scolari che usufruivano del pulmino per raggiungere le scuole del centro della città. “Abbiamo già pagato l’abbonamento per i nostri figli”, così spiegano alla redazione di Terranostranews. Nell’attesa di risposte da parte della Regione, intanto, i cittadini non mollano: venerdì alle ore 10 si riuniranno di nuovo sotto al Comune per manifestare.













