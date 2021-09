751 Visite

Un auto in fiamme in via Che Guevara, nel cuore di Marano. L’auto è parcheggiata nei pressi di un noto supermercato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, in azione per domare le fiamme. Seguono aggiornamenti.













