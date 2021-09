Il Giugliano supera l’Ostiamare, le dichiarazioni del tecnico Ferraro

140 Visite

Al termine della gara contro l’Ostiamare terminata con il successo per 1-0 grazie alla rete di Roberto De Rosa, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo felici, abbiamo disputato davvero un’ottima gara contro una signora squadra organizzata e molto ben allenata, credo però che il successo sia più che meritato. Abbiamo creato tanto, avremmo potuto sbloccarla prima, ma va bene così. Abbiamo giocato tre partite in una settimana e vinto bene, dobbiamo essere soddisfatti”.

L’allenatore ha poi continuato: “Ciò che conta è creare, prima o poi il gol arriva. Noi dobbiamo produrre gioco e occasioni, il resto viene da se. A un certo punto della gara ci siamo innervositi e questo non va bene, perché il nervosismo toglie energie mentali importanti per arrivare al risultato. Noi dobbiamo essere sempre e comunque all’interno della partita. Un plauso a questi ragazzi”.

Infine ha concluso: “Dispiace non avere il pubblico al nostro fianco. I nostri tifosi sono parte integrante di un progetto e assolutamente fondamentali per i nostri ragazzi. Vogliamo e dobbiamo assolutamente averli vicini già dalla prossima gara. Andiamo avanti, testa bassa e lavoro, tanta umiltà e piedi per terra”.













