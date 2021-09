Marano, perdita idrica in via Adda: “Il Comune non ha nemmeno gli occhi per piangere, ci penserà la ditta gratuitamente?”

59 Visite

Anche oggi arriva in redazione l’ennesima segnalazione sulle perdite idriche. Questa volta, la zona interessata è via Adda, a Marano. “Il flusso d’acqua aumenta di sera e di mattina ci ritroviamo la strada allagata”, così raccontano i residenti del posto alla redazione di Terranostranews. Ricordiamo che le perdite di via Padreterno e via Cupa del Cane sono state riparate grazie ad un intervento della ditta che si è occupata dei lavori fognari in via Santa Maria a Pigno. E’ proprio il caso di dirlo, il Comune di Marano, oramai, non ha nemmeno gli “occhi per piangere”.













