San Giorgio a Cremano. Restyling dei plessi Rodari e Malaguzzi. Terminate le facciate e gli infissi

34 Visite

Scuole, sicurezza ed efficienza. L’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, continua la programmazione relativa agli interventi sulle strutture scolastiche e aggiunge ulteriori lavori di miglioramento in alcune strutture, al fine di rendere ancora più accoglienti e sicure le scuole della città. Sono terminati infatti, i lavori di restyling del plesso Rodari, a cui sono stati aggiunti interventi di recupero e miglioramento dell’ adiacente plesso Malaguzzi, entrambi appartenenti all’I.C. Massimo Troisi.

D’accordo con il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Eva Lambiase, qualche mese fa era stato effettuato il rifacimento delle facciate del plesso Rodari, che ospita le classi della scuola primaria. Lavori che comprendevano anche la tinteggiatura delle stesse e di tutte le ringhiere, oltre agli imbotti degli infissi.

Nell’ambito di tali attività di manutenzione straordinaria già programmate infatti, è stato deciso di intervenire anche sul più piccolo plesso Malaguzzi (noto come ex C.R.I.) che ospita la scuola materna, con medesimi lavori: ovvero sulle facciate e sugli infissi. Questo grazie ad una programmazione economica che ha consentito all’ente di aumentare il numero degli interventi e grazie all’efficienza dell’ufficio tecnico che ha completato le opere contemporaneamente e in tempi brevi.

I colori delle facciate di entrambi i plessi, così come quelli degli infissi e delle ringhiere, sono stati scelti d’accordo con la dirigente scolastica Antonietta Maiello, con cui l’amministrazione lavora in costante sinergia per migliorare le attività che riguardano la comunità scolastica. Lo scorso anno , sempre presso la scuola Rodari, fu realizzata anche l’impermeabilizzazione di tutta la copertura e 5 bagni ex novo, di cui uno per diversamente abili.

“Alle scuole diamo e daremo sempre la massima attenzione – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – individuando le priorità per garantire sempre alla nostra comunità scolastica, le condizioni migliori per affrontare le attività didattiche in sicurezza, in strutture sempre più accoglienti e create a misura di bambino”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS