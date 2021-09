Marano, è allarme in via Padreterno: la perdita idrica sta danneggiando anche il manto stradale. Dal Comune la solita risposta: “Non ci sono fondi, ma di questo passo pagheremo di più”

263 Visite

Sono quasi dieci giorni ormai che in via Padreterno 37 c’è una perdita idrica che il Comune non ripara. Il nostro giornale ha segnalato questi ed altri casi ai tecnici comunali. Molti cittadini hanno contattato i vigili, i quali avrebbero risposto che i commissari straordinari non provvedono per mancanza di fondi e usano i pochi fondi solo per emergenze particolari. Di questo passo, però, pagheremo di più, perché prima o poi si dovrà intervenire e quando lo faremo sarà peggio. La perdita d’acqua, copiosa, sta facendo lentamente sprofondare anche la strada. Stesso refrain anche in via Cupa del Cane e in Cupa Castello Scilla.













