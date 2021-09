17 Visite

Lo scorso 17 settembre un uomo sottoposto agli arresti domiciliari a Scalea per reati in materia di stupefacenti, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si era allontanato.

Stamattina, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca lo hanno rintracciato a Melito presso l’abitazione di un familiare.

Angelo Bottino, 30enne napoletano, è stato arrestato per evasione.













