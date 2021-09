Domenica la lista “Spazio ai giovani” si presenterà ufficialmente ai cittadini di Melito

75 Visite

Domenica 12 settembre, a partire dalle ore 9, la lista “SPAZIO AI GIOVANI” si presenterà ufficialmente ai cittadini di Melito. In piazza Santo Stefano sarà, infatti, installato un gazebo informativo in presenza dei giovani candidati, che discuteranno del programma elettorale e distribuiranno ai cittadini un booklet illustrativo dell’idea di città. Presente, naturalmente, il candidato sindaco sostenuto dai giovani, Luciano Mottola, che ha fortemente voluto la presenza di una lista composta da soli under 30 a questa competizione elettorale. “Siamo l’unica reale novità di questa elezioni – hanno fatto sapere i ragazzi – Per la prima volta ai nastri di partenza ci sarà una lista composta da soli ragazzi e ragazze, liberi da legami con la vecchia politica e non imparentati con alcun politico locale. Vogliamo invertire una tendenza, quella che vede i giovani scappare da Melito. Solo rendendo vivibile la città e andando a rompere tutti gli stereotipi negativi che ci identificano potremo ricominciare a costruire una struttura solida che invogli la gente a restare qui. Ci siamo trovati davanti ad una scelta, fare come tanti e lasciar scorrere davanti a noi tutto ciò che succede qui oppure rischiare, provare ad andare controtendenza ed abbattere quest’idea che Melito sia un paese da cui scappare. Abbiamo così deciso di sostenere Luciano, perché è sempre stato una figura presente ed importante per noi giovani melitesi. Così quando ha deciso di compiere il grande passo di candidarsi come sindaco di Melito abbiamo sposato con grande entusiasmo la sua causa”.













