Rifiuti e miasmi, riunione in prefettura tra il sindaco di Giugliano e le forze dell’ordine

La riunione in Prefettura con i più alti rappresentanti delle forze dell’ordine che operano sul territorio produce altre iniziative concrete: saranno utilizzati droni con termocamere per rilevare le puzza e quindi intervenire punendo i responsabili. Mentre, così come ho già comunicato ieri, sono stato anche in Procura per partecipare ad una riunione da me richiesta con l’obiettivo di sollecitare un’indagine seria che possa consentire alle istituzioni di risalire ai responsabili di questa ennesima triste vicenda.