Eccellenza, il Giugliano Fc 1928 escluso dalla Coppa Italia. Mano pesante del giudice sportivo

Il Giugliano Fc 1928, la squadra retrocessa in Eccellenza, dalle cui ceneri sarebbe dovuta nascere l’Internapoli Casoria, è stata esclusa dalla Coppa Italia regionale. La decisione è del giudice sportivo, che ha punito il forfait alla prima giornata della competizione regionale. La compagine non si era presentata al Vallefuoco di Mugnano, dove lo scorso sabato si sarebbe dovuto disputare la gara Napoli United-Giugliano Fc 1928. I tre punti a tavolino sono stati assegnati allo United, per il Giugliano anche un’ammenda di 600 euro.













