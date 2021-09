Venezia 78, al Lido è il giorno del regista napoletano Mario Martone

59 Visite

Terzo film italiano in concorso oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, con Mario Martone che presenta ‘Qui rido io’, storia del commediografo e attore Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo.

In concorso anche l’ucraino ‘Vidblysk (Reflection)’ di Valentyn Vasyanovych : un film politico ambientato nell’Ucraina orientale dove un medico è fatto prigioniero dai militari russi.

Tre titoli passano invece fuori concorso: ‘Old Henry’, il western di Potsy Ponciroli con Tim Blake Nelson e Scott Haze; il documentario ‘Republic of silence’ della regista siriana Diana El Jeiroudi che racconta il viaggio di un gruppo di esuli mediorientali in Europa; ‘Life of Crime 1984-2020’ di Jon Alpert, che è una sorta di reality poliziesco che segue tre uomini nell’arco di 36 anni per raccontare la guerra persa dagli Usa contro la droga.













