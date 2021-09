Green pass obbligatorio a scuola, dal 13 settembre piattaforma per il controllo automatico

180 Visite

La nuova piattaforma denominata Piattaforma nazionale digital green certificate (Pndgc), realizzata da Sogei, farà dialogare il sistema SIDI del Ministero dell’istruzione, con i dati sanitari legati alla Piattaforma per il suo rilascio.

Le segreterie avranno sullo schermo una interfaccia che chiederà il codice meccanografico dell’istituto, quindi comparirà una schermata con l’elenco del personale in servizio durante la giornata e sarà possibile conoscere lo stato della validità del green pass attraverso i classici colori del semaforo: verde ok, rosso scaduto.

Spetterà poi al Dirigente o preposto occuparsi di chi non è in regola: sospensione dal servizio per un massimo di 4 giorni di assenza ingiustificata non necessariamente consecutivi e sospensione dello stipendio.

Il green pass, ricordiamolo, con molta probabilità diventerà obbligatorio anche per il resto della pubblica amministrazione e il sistema utilizzato per gli istituti scolastici ai fini del controllo potrebbe diventare modello anche per gli altri settori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS