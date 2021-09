Gratta e vinci rubato, Scutellaro indagato anche per estorsione. “Voleva una tangente”

243 Visite

È finita come in tanti immaginavano, con le manette. Si aprono le porte del carcere per Gaetano Scutellaro: ieri mattina i carabinieri lo hanno intercettato sull’autostrada Roma-Napoli – all’altezza di Teano – mentre rientrava a casa. Il 59enne indagato per la vicenda del Gratta e vinci da 500mila euro rubato ad un’anziana nel quartiere di Materdei è ora sottoposto a fermo in quanto indiziato dei delitti di furto pluriaggravato e tentata estorsione. Sì, avrebbe chiesto una tangente sui 500 mila euro.

L’uomo si trova adesso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa della convalida del fermo.

Il biglietto vincente è stato recuperato presso una filiale bancaria nella città di Latina e posto sotto sequestro. La stessa filiale ha poi confermato l’apertura di un conto corrente, da parte di Scutellaro, nei giorni scorsi. La fuga con il biglietto è costata, al tabaccaio, anche la sospensione della concessione rilasciata dai Monopoli perché “al terminale di validazione” lavora “un soggetto collegato da un rapporto di parentela con il titolare” (la moglie, ndr).

“Quel Gratta e Vinci è mio, la vecchietta è una bugiarda“. Ha provato a ribaltare tutto il tabaccaio napoletano di 57 anni protagonista sabato della fuga dalla sua ricevitoria presente nel quartiere Materdei dopo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vincita di ben 500mila euro da parte di un’anziana donna che aveva chiesto a un dipendente del tabacchi di verificare l’avvenuta vincita.

Gaetano Scutellaro, si è impossessato del tagliando vincente dandosi poi alla fuga in scooter. E’ stato rintracciato dopo circa 24 ore, domenica 5 agosto, all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di imbarcarsi per un volo diretto a Fuerteventura, in Spagna. La Polizia di Frontiera ha rilevato l’alert sulla sua identità e lo ha bloccato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS