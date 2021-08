Green pass, la proroga fino a 12 mesi. Ma quanto dura l’efficacia del vaccino?

220 Visite

Il green pass dei primi vaccinati (a gennaio) sono in scadenza a ottobre, perché la durata è di 9 mesi dalla data della seconda dose. Per i guariti invece il green pass dura 6 mesi dal tampone molecolare negativo e 9 mesi dalla somministrazione della dose unica di vaccino, prevista tra i 3 e i 6 mesi dopo la guarigione.

Per risolvere il problema della scadenza del certificato l’ipotesi più quotata al momento, come spiegato da Franco Locatelli sul Corriere , è quella di prolungare il green pass a 12 mesi per tutti i vaccinati (con due dosi e i guariti con una dose). Ad oggi il 68% della popolazione over 12 è vaccinata con due iniezioni (qui il report aggiornato in tempo reale), manca dunque all’appello, o deve completare il ciclo con la seconda iniezione, il 32% (poco più di 19 milioni di persone). Per il momento non ci sono state decisioni del Governo in merito alla terza dose. «L’ipotesi di estensione a 12 mesi del green pass è più che ragionevole, anche alla luce della progressiva acquisizione d’informazioni sulla durata della risposta vaccinale – spiega Locatelli -. Si era inizialmente fissata la scadenza ai 6 mesi, e poi sostata a 9, proprio perché quanto dura l’effetto protettivo conferito dal vaccino lo stiamo progressivamente imparando. Le prime vaccinazioni nel mondo sono iniziate all’incirca 10 mesi fa. Non essendoci a oggi evidenza che vi sia una sostanziale perdita dell’effetto protettivo offerta dall’immunizzazione nei primi vaccinati, la scelta di prorogare la scadenza a 12 mesi trova una solida base».

L’ipotesi di una terza dose «La terza dose, per cui le evidenze scientifiche dimostrano un effetto di stimolo (effetto booster) sui linfociti di “memoria”, è sicuramente necessaria al più presto per gli immunodepressi – aggiunge Locatelli -. Completata la campagna vaccinale ancora in corso, si potrà, in base alle evidenze sulla durata della protezione conferita dalla vaccinazione che si renderanno disponibili, valutare se e quando dare la terza dose anche a persone con particolari fragilità o molto esposte al rischio d’infezione per ragioni professionali».

La durata dell’immunità Uno dei punti centrali della questione è la durata dell’immunità offerta dai vaccini. «Non sappiamo del tutto rispondere, visto che il follow-up delle persone vaccinate è ancora troppo breve – afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, in un intervento pubblicato sempre sul Corriere -. Sembra però che, anche se gli anticorpi neutralizzanti tendono a scendere nel corso del tempo, le risposte cellulari e la memoria dell’incontro con l’antigene virale persistano più a lungo di quanto si pensasse». Rispetto alla variante Delta (indiana), «i vaccini conservano un’elevata efficacia nel proteggerci dalle forme gravi di malattia, ma non sempre sono in grado di evitare l’infezione (resta scoperto circa il 15-20% dei vaccinati, ndr), prosegue Rezza.













