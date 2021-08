I talebani presenteranno il nuovo governo nelle prossime settimane

132 Visite

I talebani puntano a presentare un nuovo modello di governo “nelle prossime settimane”: lo ha riferito un portavoce alla Reuters, precisando che questa e’ l’intenzione degli esperti del gruppo in tema di affari “legali, religiosi e di politica estera” che vi stanno lavorando.

Il nuovo tipo di governo dell’Afghanistan non sarà una democrazia come la intende l’Occidente ma “proteggerà i diritti di tutti”, ha affermato il militante, assicurando che ci saranno indagini sulle atrocità di cui si è sentito parlare.

Lo stesso portavoce ha poi ribadito come il caos all’aeroporto di Kabul, preso d’assalto da migliaia di afghani desiderosi di lasciare il Paese, non sia responsabilità dei talebani. “L’Occidente avrebbe potuto avere un piano migliore per evacuare“, ha sottolineato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS