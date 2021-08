Pozzuoli, appiccano il fuoco per pulire le campagne: vigili del fuoco al lavoro

137 Visite

Sono giorni frenetici. Stiamo facendo fronte a diverse emergenze che si stanno verificando sul territorio. Come gli incendi degli ultimi giorni. Ringrazio i vigili del fuoco, la Protezione civile e tutto il personale comunale, che sto seguendo direttamente, impegnati in queste ore difficili per mettere in sicurezza le aree coinvolte e gli abitanti.

Sono zone impervie e difficili da raggiungere per spegnere i fuochi, ma dove sicuramente la mano dell’uomo incivile e incurante ha compiuto ciò che non doveva.

Ora c’è bisogno dell’impegno di tutti: dobbiamo rispettare le regole del nostro territorio. Evitiamo di appiccare fuochi per ripulire le campagne ad esempio. Attività vietata che ha fatto vivere giorni da incubo a intere parti della nostra città.

Sono qui a lavoro per la nostra comunità da ore. E qui resto dove ora l’esigenza è maggiore.

I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per contenere il danno. Domani mattina all’alba riprenderanno le operazioni anche degli elicotteri e dei canadair, impossibilitati tecnicamente a volare di notte per spegnere le fiamme.