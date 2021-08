Bacoli, Della Ragione: “Abbiamo aperto gli spazi pubblici per più di 100 bambini”

114 Visite

Abbiamo aperto a più di 100 bambini di Bacoli, tutti gli spazi pubblici della città. È un enorme parco giochi. Sono attivi i campi estivi comunali. Gratis, per tutti. Con i nostri ragazzi. Chi in spiaggia, chi in mare, chi al parco. Stiamo coinvolgendo scuole e professionisti del territorio. Investendo circa 60.000 €. Così aiutiamo le famiglie. Così aiutiamo i più piccoli a stare insieme, a divertirsi. Dopo la chiusura forzata della pandemia. Così accogliamo molto bimbi disabili. Così aiutiamo a dare opportunità di lavoro alle realtà locali vicine al mondo dell’infanzia, dei giovani. Vogliamo sempre più investire sui bambini, sul futuro. Perché anche in una città in dissesto, si può fare tanta e buona attività sociale. Con l’assessore Lucia Basciano, con i dipendenti comunali. Insieme, per la nostra città. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS