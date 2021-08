“Buono spesa di 10 euro a chi si vaccina”, l’offerta del sindaco leghista di Varallo

403 Visite

Buono premio per il vaccino. E’ l’offerta di un sindaco leghista, Eraldo Botta, primo cittadino di Varallo e presidente della provincia di Vercelli. Botta ha annunciato oggi che metterà di tasca propria i 10 euro da consegnare, tramite ticket, a chi si vaccinerà contro il Covid. Per avere il buono da 10 euro, il cittadino dovrà inviare nominativo, codice fiscale e recapito telefonico direttamente al numero di cellulare di Botta, e ci penserà il sindaco stesso a prendere appuntamento con l’Asl di Vercelli. Il cittadino potrà anche sfruttare un servizio di navetta gratuita per raggiungere l’hub vaccinale, A somministrazione avvenuta, e scaricato il Green Pass, il varallese riceverà i 10 euro da spendere nei negozi del posto.













