NAPOLI: SEQUESTRATI 320 KG. DI SIGARETTE. ARRESTATO UN CONTRABBANDIERE.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in

arresto a Volla (Napoli) un contrabbandiere e sottoposto a

sequestro 320 kg. di “bionde”.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Torre

Annunziata, nel corso di una perquisizione, hanno scoperto nel

garage di pertinenza dell’abitazione di un 63enne, 46 casse

contenenti sigarette di contrabbando marca “Marlboro”.

Al termine dell’intervento il responsabile, su conforme parere

dell’Autorità Giudiziaria, è stato dapprima sottoposto agli arresti

domiciliari e successivamente, all’esito del giudizio direttissimo,

alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria.

Le sigarette, risultate tutte sprovviste del contrassegno di Stato,

se immesse sul mercato illegale, avrebbero fruttato introiti per

circa 150.000 euro.

Questo ulteriore risultato si inserisce nel quadro

dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale e di

controllo economico del territorio disposte dal Comando

Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel periodo di

agosto.













