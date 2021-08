Marano, i legali degli ex amministratori sciolti per camorra depositano ricorso al Tar

122 Visite

Gli amministratori comunali di Marano, che hanno subito l’onta dello scioglimento per mafia, hanno depositato nella giornata di oggi il ricorso al Tar. I legali, dunque, hanno preparato le memoria difensiva che sarà discussa in sede di giustizia amministrativa. Con ogni probabilità, complice il periodo festivo, per avere l’esito del ricorso si dovrà attendere almeno un mese. A settembre ne sapremo di più. Il Comune fu sciolto il 17 giugno scorso con provvedimento del Consiglio dei Ministri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS