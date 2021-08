Enrico Scandone è il nuovo comandante provinciale dell’Arma: ecco il suo curriculum

62 Visite

Generale di Brigata Enrico SCANDONE. Curriculum vitae

Il Generale di brigata dei carabinieri Enrico Scandone è nato a Torino il 22.05.1969 ed è sposato con due figli.

2. Istruzione e Formazione

L’ufficiale, concluse le scuole dell’obbligo conseguendo la maturità scientifica, ha frequentato:

 1988/1990: il 170° Corso Allievi Ufficiali presso l’Accademia Militare di Modena;

 1990/1992: il Corso d’Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma;

 2002: il 17° Corso Superiore d’Istituto per capitani dei Carabinieri presso la Scuola

Ufficiali di Roma.

 2007/2008: XX “Corso di studi superiori per la formazione di consulenti giuridici” presso

“Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) – Scuola di scienza e tecnica della Legislazione – Mario D’Antonio” di Palazzo Grazioli, a Roma;

 2014/2015: 30° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia del Ministero dell’Interno conseguendo il relativo titolo di specializzazione;

 2020: corso di “Civilian aspects of EU Crisis Management” presso “European Security and Defence College” di Bruxelles (BE) conseguendo il relativo diploma;

 2020/2021: 72° Sessione di studio presso l’Istituto Alti Studi della Difesa in Roma,

conseguendo il relativo titolo di specializzazione.

Titoli di studio conseguiti:

 laurea in “Scienze della sicurezza” con la votazione di 110/110 presso la facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata;

 laurea specialistica in “Scienze della sicurezza interna ed esterna” con la votazione di

110/110 con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università di Tor Vergata;

 diploma di merito con votazione di 60/60 a seguito di frequenza del corso “Aspetti psico-

antropologici e giuridici della violenza nelle relazioni familiari” presso l’Università degli

Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche;

 Master Universitario di II livello per “Esperti in scienze della sicurezza e dell’organizzazione”

presso la facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di

Roma;

 Master di II livello in Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale”

dell’Università La Sapienza di Roma, discutendo la tesi dal titolo “Lo Stato Islamico e oltre: il Califfato del terrore”

 Master di II livello in “Strategia globale e sicurezza” presso l’Università degli Studi di

Torino con il voto di 110/110 e lode con tesi dal titolo “Espansionismo iraniano – Usa e Paesi Arabi nella nuova alleanza con Israele”

3. Esperienze Professionali. Il Gen. Scandone ha sviluppato la sua carriera professionale attraverso i seguenti incarichi:

 1992/1993: Comandante di Plotone Allievi Sottufficiali presso la Scuola Sottufficiali di

Firenze. In tale periodo è stato insegnante aggiunto di Procedura Penale con il Dott. Piero Luigi Vigna, già Procuratore Nazionale Antimafia;

 1993/1995: Comandante di Plotone allievi Ufficiali presso l’Accademia Militare di Modena;

 1995/1999: Comandante della Compagnia carabinieri di San Miniato (Pisa);

 1999: Comandante della Compagnia di Firenze Oltrarno (Firenze);

 1999/2003: Comandante della Compagnia di Palermo – San Lorenzo (Palermo);

 2003/2005: addetto alla Sezione “Studi e condizione militare dell’Ufficio Legislazione del

Comando Generale dell’Arma;

 2005/2006: addetto alla Sezione “Stato giuridico e trattamento economico” dell’Ufficio

Legislazione del Comando Generale dell’Arma;

 2007/2012: Capo Sezione “Studi e condizione militare” dell’Ufficio Legislazione dell’Arma;

 2012/2014: Comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo;

 2014/2015: frequenza del 30° corso di Alta Formazione presso la Scuola di perfezionamento delle forze di Polizia del Ministero dell’Interno.

 2015/2018: Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria;

 2018/2020: Capo Ufficio Personale Brigadieri presso il Comando Generale dell’Arma;

 2020/2021: frequenza del 72° Sessione di studio presso l’Istituto Alti Studi della Difesa in Roma;

 dal 2 agosto 2021 è Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli.

4. Onorificenze e ricompense

Nel corso della sua carriera, l’Ufficiale ha avuto le seguenti ricompense ed onorificenze:

 1998: Encomio solenne conferito dal Comandante della Regione Carabinieri “Toscana”;

 2003: Medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando;

 2006: Croce d’argento per anzianità di servizio militare.

 2014: Cavaliere di merito con Placca del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San

Giorgio;

 2014: Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

 2014: Croce d’oro con torre per anzianità di servizio militare;

 2018: Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

 2018: Medaglia d’argento al merito di lungo comando;

 2019: Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare;

 2020: Medaglia d’oro al merito di lungo comando.

5. Conoscenza lingue straniere

Ottima conoscenza lingua francese e inglese.

6. Varie

Coautore del volume “La nuova disciplina della circolazione stradale. Commento alla legge 29luglio 2010, n.120, aggiornato al d.m. 8 settembre 2010 e alla Circ., Min. int., Dipartimento della pubblica sicurezza, 29 dicembre 2010”, edito da “Giuffrè Editore” nell’ambito della collana “Le nuove leggi”.













