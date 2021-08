Via libera del governo al Green Pass, niente stipendio per i docenti dopo 5 giorni di assenza

209 Visite

Via libera al nuovo decreto sul Green pass: il Consiglio dei ministri ancora in corso ha trovato un accordo, stando a quanto si apprende da fonti di governo riportate da Repubblica. Il provvedimento prevede, innanzitutto, l’obbligo del certificato verde per i docenti di scuole di ogni ordine e grado e per gli studenti universitari. Si è deciso, così, che a partire dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale della scuola e dell’università debba esibire il pass “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione”.

In Cdm si sarebbe deciso anche che “il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. L’obbligo, comunque, non è previsto per gli studenti minorenni.

Dal primo settembre scatterà l’obbligo del pass anche per i trasporti. Ma solo per i mezzi a lunga percorrenza e per i traghetti extraregionali, non per i mezzi che viaggiano all’interno della stessa Regione. Pare, inoltre, che non ci sarà bisogno di Green Pass per attraversare lo Stretto di Messina. Il via libera al decreto in Consiglio dei ministri è arrivato dopo un lungo confronto tra Regioni e Governo e in seguito alla Cabina di regia.













