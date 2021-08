Comune di Villaricca sciolto per mafia. Punzo: “C’è grande amarezza, ma rispetto le decisioni delle istituzioni”

134 Visite

Una notizia che non avrei mai voluto dare e soprattutto che mi lascia l’amaro in bocca per diversi motivi. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento del Comune di Villaricca per condizionamenti mafiosi. Sono molto dispiaciuta innanzitutto per la mia città, per la nostra città, che, a mio avviso, non merita un’etichetta del genere. Ho costruito la mia vita, i miei studi ed anche la mia carriera professionale e politica su valori e principi sani; sono una donna di legge e non cambio idea: le decisioni delle istituzioni vanno sempre rispettate. Anche quando non si condividono. E qualsiasi azione deciderò eventualmente di mettere in campo a tutela del buon nome della città ed a tutela della mia persona, partirà sempre dal rispetto nei confronti delle istituzioni.