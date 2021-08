Calvizzano, confermata l’anticipazione di Terranostranews: il sindaco cambia 3 assessori

152 Visite

Il Sindaco Giacomo Pirozzi ha sottoscritto, nella giornata di ieri, i decreti di nomina e di conferimento dell’incarico di Assessore a 3 consiglieri comunali che andranno a comporre la nuova Giunta Comunale. Ha, allo stesso tempo, rinviato a successivo provvedimento il conferimento delle deleghe relative ai servizi.

“Entrano nella squadra di governo Ferrillo Anna, Trinchillo Emma e Vellecco Roberto, a loro faccio un grosso in bocca al lupo e formulo i migliori auguri di buon lavoro”. E’ quanto afferma in una nota il primo cittadino di Calvizzano.

“Allo stesso tempo ringrazio gli Assessori uscenti per l’impegno che hanno messo in campo e per il contributo che hanno dato all’azione amministrativa dell’ente. Al netto dei dissidi transitori l’obiettivo che ci accomuna è quello di lavorare solo ed esclusivamente per il bene comune. Ognuno avrà la sua chance, ci sarà per tutti l’occasione di impegnarsi per il paese”. Ha dichiarato il Sindaco Giacomo Pirozzi.













