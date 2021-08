Troppi incidenti a Marano, Di Fenza (Moderati): “Serve maggiore sicurezza e controlli”

104 Visite

“L’incidente di ieri che ha coinvolto uno scooterista e un’auto al Corso Mediterraneo a Marano è l’ultimo di una lunga serie di scontri che si stanno verificando senza sosta da giorni sul nostro territorio. Le drammatiche esperienze del passato ci insegnano che non possiamo sottovalutare questo fenomeno. Nelle scorse stagioni estive abbiamo registrato purtroppo anche diverse vittime spesso giovani. Bisogna intervenire presto per limitare ulteriori danni”. È quanto afferma in una nota il capogruppo in Consiglio Regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza.

“La strada di San Rocco, Via Falcone e il tratto che congiunge il Corso Mediterraneo al Corso Europa si trasformano in vere e proprie piste dove i giovani sfrecciano a tutta velocità. Ai commissari chiedo di incrementare i controlli su queste arterie particolarmente esposte al rischio e di farlo di concerto con i carabinieri vista la carenza di personale che attanaglia il corpo della polizia locale. È chiaro però che il pattugliamento non basta, servono interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale attraverso l’acquisto di dossi, autovelox e dissuasori. Sono sicuro che la commissione straordinaria interverrà in merito”. Così conclude Pasquale Di Fenza, consigliere regionale dei Moderati.













