Napoli al voto. Lauro smentisce passaggio nel centrosinistra: «Con Lanzotti semplice pourparler. Mi candido con FdI»

129 Visite

«Inizialmente c’è stata un’interlocuzione con Lanzotti ma si è trattato di un pourparler. Smentisco, quindi, assolutamente ogni voce di una mia candidatura in Azzurri per Napoli. Sosterrò i candidati al Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia Diego Militerni e Rosanna Ruscito. Inoltre, mi candiderò come consigliere di Municipalità uscente nella lista di FdI». Così Pietro Lauro, consigliere della Quinta Municipalità Vomero-Arenella, smentisce il suo passaggio nel centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi. Da FdI fanno sapere che, al momento, non ci sono controindicazioni sulla sua candidatura alla Municipalità e che, in riferimento alla sua vicenda giudiziaria, gli è stato chiesto di fornire copia di tutti gli atti processuali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS