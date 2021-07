Giugliano, la tribuna del Cristofaro intitolata a Salvatore Sestile. La nota della società presieduta da Mazzamauro

Tutta la nuova proprietà del Giugliano Calcio 1928 è lieta di darvi il benvenuto attraverso i nostri canali social, che da questo momento saranno l’unico mezzo ufficiale di comunicazione.

Nel giro dei prossimi giorni, saranno rese note la data e le modalità in cui la nuova proprietà si presenterà alla città di Giugliano in Campania, così come tutte le ufficialità e le iniziative che saranno attuate.

La società, vista l’eccezionalità dell’evento, intende esprimere massima stima e piena soddisfazione verso l’Assise cittadina, in seguito all’ufficialità dell’intitolazione della Tribuna dello Stadio Alberto De Cristoforo al compianto presidente Salvatore Sestile. Il club esprime la medesima soddisfazione per l’intitolazione del Settore Distinti al tifoso Giustino Barretta, prematuramente scomparso.

Nota stampa Giugliano calcio 1928