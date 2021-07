Mugnano, Sarnataro: “Prorogate di 5 mesi le esenzioni dei ticket sanitari”

132 Visite

AVVISO AI CITTADINI

A causa dell’attuale situazione sanitaria, sono ulteriormente prorogate di 5 mesi, fino al 31 dicembre 2021, le esenzioni dei ticket sanitari in #Campania per età, fasce di reddito, malattie croniche e rare, scadute o in scadenza. Nello specifico sono prorogate: Le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, malattie rare o per condizione del paziente; Le autocertificazioni per le esenzioni per i codici E00 – E01 – E02 – E03 – E04 – E10 – E11 – E 12 – E13 – E14; Il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito. Mugnano. Amministrazione Sarnataro.













