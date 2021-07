Insalata di riso alla napoletana, un fresco peccato di gola

134 Visite

L’estate a Napoli è già arrivata e con lei la voglia di piatti freddi, oggi parliamo dell’ insalata di riso alla napoletana, un piatto veloce e fresco da provare soprattutto se non c’è molta voglia di mettersi ai fornelli.

La Gastronomia partenopea mette in tavola un piatto colorato e molto pratico perché si trasporta facilmente ed è bell’e pronto al momento del pranzo, in spiaggia sotto l’ombrellone, sui prati della scampagnata, in giardino e in terrazzo per cene estive. come

L’insalata di riso è ricco di gustosi ingredienti che piace tantissimo non solo ai grandi ma anche ai bambini per non parlare del fatto che è un piatto senza glutine. Ma, a rendere questo piatto ancora più speciale è che ognuno può condirlo a modo proprio, adattandolo ai propri gusti. E voi come la preparate?

Ecco la ricetta dell’insalata di riso che le mamme napoletane ancora oggi preparano prima di andare al mare

Ingredienti per 6 persone – 400 gr riso (Ribe, Veneria o Arborio), 3 uova, 20 olive verdi/nere, 2-3 pomodori per insalata, 100 gr giardiniera sott’aceto sgocciolata, 80 gr tonno in scatola, 50 gr chicchi di mais in scatola, 1 fascetto di basilico, sale q.b..

Preparazione – Si comincia col cuocere il riso in abbondante acqua salata alla quale avremo aggiunto un cucchiaio d’olio. Nel frattempo si preparano le uova sode.

Un volta pronte le uova e il riso, tagliamo i pomodori a tocchetti, eliminiamo bene l’acqua e l’olio dal mais e dal tonno, uniamoli prima tra di loro in una ciotola e mescoliamoli successivamente al riso che avremo già fatto raffreddare in frigo. Aggiungiamo poi il basilico e le olive, copriamo con una pellicola trasparente e riponiamo nuovamente in frigo per 2 ore circa.

Ecco fatto, il piatto dell’insalata di riso alla napoletana è pronto per essere gustato

Volendola fare vegetariana, possiamo togliere il tonno e aggiungere un pò di insalata mista con carote, cipolle, lattuga, cetrioli, finocchi ed insaporire ulteriormente con qualche tocchettino di formaggio.

Suggerimenti, evitare maionese e altre salse grasse, niente acqua fredda nella pentola per fermare la cottura (porta via la parte di amido del riso).

Buon appetito e buon bagno a tutti!













