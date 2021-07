NAPOLI, VOMERO E CHIAIANO: 3 arresti e 4 denunce. 5 pescherie sanzionate e 127 chili di prodotti sequestrati

524 Visite

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei quartieri Vomero, San Carlo Arena e Chiaiano, recentemente teatro di fatti di sangue. I militari della Compagnia Vomero hanno identificato 36 persone – oltre la metà erano pregiudicati – e passato al setaccio 24 veicoli.

2 le persone arrestate in flagranza. Il primo è Vincenzo Esposito, 26enne di Capodichino già noto alle ffoo. E’ stato trovato in strada con 10 grammi di hashish già ripartiti in dosi. Nella sua abitazione altri 8 involucri della stessa sostanza (20 grammi) e un coltellino con lama di 6 cm. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Giovanni Di Somma, invece, 52enne di Secondigliano e anch’egli già noto alle ffoo, è stato sorpreso a cedere una stecchetta di hashish ad un 24enne poi segnalato alla Prefettura.

I militari hanno proseguito con le perquisizioni e rinvenuto 7 involucri al cui interno c’era ancora hashish e 80 euro in contante ritenuto provento illecito.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari e sono in attesa di giudizio.

Sconterà 4 anni e 5 giorni di reclusione Ivan Piccirillo 48enne di Napoli, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli. E’ ora nel penitenziario di Poggioreale.

3 i parcheggiatori abusivi denunciati. Un 38enne algerino, invece, è stato denunciato per ricettazione perché controllato a bordo di una bici elettrica oggetto di un recente furto.

Non sono mancati i controlli alle attività commerciali, eseguiti con la collaborazione dell’Asl Veterinaria.

5 le pescherie sanzionate, tutte per non aver garantito la corretta tracciabilità dei prodotti in vendita: 127 i chili di molluschi sequestrati.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













