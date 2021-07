Energia, bollette in rialzo: elettricità più 9,9%, gas +15,3%

109 Visite

Nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo si è avvertito sulle bollette energetiche un incremento del 9,9% per quella dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas. Lo comunica Arera specificando però che “il forte aumento delle quotazioni delle materie prime avrebbero portato a un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza”.













